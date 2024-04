Incubo furti con spaccata a Bologna: tre colpi un una notte

Bologna, 4 aprile 2024 – Sono diventati l’incubo dei negozianti del centro di Bolognae il fenomeno sta diventando una vera emergenza: i furti con spaccata sembrano non fermarsi più. Stanotte è toccato al Mortadella Lab di via San Vitale, alla tabaccheria di via Zamboni e una vineria di via delle Belle Arti. Tre colpi in una notte.

Spaccata la vetrina del Mortadella Lab di via San Vitale (foto Schicchi)

E dire che poche ore fa la polizia ha arrestato un ragazzo, 27anni, colto praticamente sul fatto mentre assaltava un ristorante in via Todaro. Ma ogni notte se ne registrato uno o due, a volte tre: spesso nella zona del cantiere della Garisenda. Hanno distrutto a colpi di mazze anche una vetrine dell’ex negozio Gavina di via Altabella e la pasticceria in via delle Belle Arti.

L’ira della Lega

“A quando un intervento serio e strutturale da parte della Giunta – si chiede Marco Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune –? Chiediamo al sindaco di andare a dare personalmente e a ogni esercente colpito la sua solidarietà. Dimostri rispetto per chi investe anima e corpo nel nostro territorio. Le pattuglie della polizia locale vanno impiegate da subito per un presidio appiedato del territorio anche di notte. Questo è un percorso da attuare quanto prima”.