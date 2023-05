Incubo maltempo, l’odissea di una famiglia a Loiano. L’appello della Prefettura "Prevenire le prossime ondate"

Bologna, 9 maggio 2023 – L’allerta meteo, anche per oggi è gialla, come segnala l’Arpae, determinata prevalentemente dal pericolo frane. Nella serata è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione ma questa volta dovrebbe passare in modo molto più veloce. L’appello a "non abbassare la guardia di fronte al maltempo e ai suoi effetti" arriva dalla Prefettura. In considerazione delle previsioni meteo sottolinea la raccomandazione sulla necessità di "mantenere alta l’attenzione sul territorio e organizzare le possibili attivazioni di prevenzione e intervento, anche in relazione al controllo delle strade e dei punti critici, ponti e sottopassi in genere".

La precedente ondata di maltempo non sarà dimenticata. Il racconto della notte fra il 2 e il 3 maggio di Tiziana Bergamo, 43 anni, insegnante e della fuga dalla casa di Loiano, all’interno delle Cave Visinelli, con il marito Angelo Pierro, 49 anni e dei loro tre figli di 5, 7 e 11 anni, sembra un film catastrofico e invece è realtà. "Nella notte fra il 2 e il 3, intorno a mezzanotte – dice Tiziana – quella pioggia battente non mi faceva stare tranquilla. Poi un boato assordante: ci siamo alzati e siamo usciti: intorno a casa era tutto franato, per fortuna l’abitazione aveva tenuto. Ma i boati si susseguivano perché poco più in là continuava a franare. Tremavo – prosegue –, non riuscivo a infilarmi i pantaloni ma dovevo stare calma per i bambini. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco per capire cosa dovevamo fare. Sono stati loro a dirci di uscire di casa e allontanarci. Ma era tutto bloccato".

Il marito ha imbracciato la motosega e iniziato a tagliare gli alberi caduti per liberare il fuoristrada e fuggire. "Siamo riusciti ad allontanarci di un chilometro, poi la strada era invasa dal fango. Lì sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Loiano ed è iniziato il vero incubo: non si andava avanti, il fango arrivava fino alla pancia e di lato c’era il fiume che poteva portare via i bambini. I più piccoli sono stati portati in braccio dai vigili del fuoco e dai carabinieri che non finirò mai di ringraziare. Ci abbiamo messo tre ore a fare un chilometro di strada: non avevamo più fiato, ho pensato che saremmo morti". Tiziana e la sua famiglia ora sono in un residence di Loiano: "Tutta la comunità e le autorità si sono mosse per aiutarci. Comunque non torneremo in quella casa: siamo terrorizzati".

Intanto una buona notizia: l’apertura, a senso alternato, della provinciale 7 Valle dell’Idice dove, fino a ieri, una decina di abitazioni erano isolate, come segnalato da uno dei residenti, Massimiliano Mengozzi. Le altre strade riaperte sono: le provinciale 36 Val di Zena, la 6 Zenzalino, la 29 Medicina-Sant’Antonio di Quaderna, la 30 Trentola e la 51 Medicina- Bivio Selice’. Ancora chiuse in diversi tratti: le provinciali 33 Casolana, la 34 Gesso, la 50 Sant’ Antonio, la 59 Monzuno, la 75 Montemaggiore in località Loghetto, la 80 Cardinala in località Spazzate Sassatelli. A senso unico alternato: le provinciali 37 Ganzole, la 27 Valle del Samoggia in località Savigno