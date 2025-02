Incubo Meridiana. Rissa e coltellate dopo la scuola

Sono minorenni, entrambi ospiti di comunità per minori non accompagnati, i due ragazzi feriti in modo non grave a seguito di uno scontro all’arma bianca avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, poco prima delle 14, a Casalecchio, in via Cristoni, al quartiere Meridiana.

A sfidarsi due studenti alla fine delle lezioni nel vicino istituto Salvemini. Secondo le testimonianze su schieramenti opposti due ragazzi con gruppi di altri giovani intorno, accalcati nei pressi del sottopasso. Uno di essi brandiva un paio di forbici. Uno dei feriti, colpito a una spalla, è di origine tunisina, ha 17 anni ed è stato medicato dai sanitari del 118. A ferirlo sarebbe stato un 15enne originario della Guinea, che in serata è stato arrestato per tentato omicidio. Entrambi identificati dai carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale, intervenuti con diverse pattuglie a ridosso del sottopasso che collega la via Pertini con la Bazzanese.

"Era uno contro otto, aveva preso una coltellata nel braccio perché era tutto tagliato, ma poi con le forbici ha attaccato l’altro e l’ha colpito. Un matto, continuava a sfidarlo mentre gli altri se ne andavano via", ha raccontato uno dei testimoni, mentre i presenti si allontanavano e uno di essi, già identificato in zona nei giorni precedenti, si dava alla fuga nella zona della bretella di collegamento con l’asse attrezzato, dove è stato fermato dai carabinieri.

Non si conoscono i motivi che hanno scatenato l’ennesimo episodio di violenza che si registra ai margini del quartiere Meridiana, che la sera precedente aveva invece registrato una lite tra ubriachi. Questa volta il sottopasso era quello che conduce al parcheggio occidentale della stazione ferroviaria Garibaldi di Casalecchio.

L’episodio, che ha creato allarme tra gli utenti della linea Porettana e della Vignolese, si è verificato nel tardo pomeriggio ed è rimbalzato sui social per il soccorso prestato da un giovane passeggero alla persona che ha avuto la peggio. Si tratta di un cittadino di origine magrebina, che per motivi che non sono stati resi noti ha iniziato un alterco con un connazionale, passato in breve alle vie di fatto anche come effetto dello stato di alterazione indotto dall’alcol. Sul posto è arrivato il soccorso di un’ambulanza del 118, che ha prestato cure sommarie alla vittima, che non avrebbe riportato lesioni gravi e che ha anche rifiutato il trasporto al Pronto soccorso. Non risultano denunce o querele di parte, e sono comunque in corso le analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza che registrano quanto avviene in questo punto ‘caldo’ in tema di sicurezza locale.

Gabriele Mignardi