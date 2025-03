Incubo rapine sui treni, preso un ragazzino di 14 anni

Bologna, 29 marzo 2025 – E’ un quattordicenne – almeno secondo le indagini portate a termine dalla polizia – il ragazzino ritenuto responsabile (assieme a una serie di complici, anche loro giovanissimi, che devono ancora essere identificati) di una serie di violente rapine sui treni.

Le violente aggressioni

Avrebbe finalmente un volto, il ragazzino che ha messo a segno una serie di aggressioni molto violente che iniziavano con l’uso dello spray al peperoncino contro le vittime, individuate a caso nelle stazioni ferroviarie o a bordo di treni in viaggio nella provincia.

Chi è il ragazzino

Il quattordicenne è stato identificato e denunciato a piede libero: di origine straniera, è residente in provincia. L'inchiesta della squadra di polizia giudiziaria della Polfer è scattata a seguito dell'ennesimo episodio, caratterizzato dallo stesso un modus operandi: l'utilizzo di spray al peperoncino per neutralizzare le vittime, per poi sottrarre loro denaro e telefoni cellulari.

La vittima in ospedale

L'ultimo episodio risale a gennaio,nella stazione di Bazzano, lungo la linea ferroviaria Bologna-Vignola. In quella circostanza, un giovane è stato selvaggiamente aggredito e inseguito da un branco di ragazzini, prima all'interno della stazione e successivamente a bordo di un treno regionale. La giovane vittima è stato ripetutamente raggiunto dal getto urticante dello spray.

Le gravi conseguenze dell'aggressione hanno reso necessario il ricovero del giovane in ospedale per temporanei problemi alla vista. Inoltre, la rapina ha causato significativi disagi alla circolazione ferroviaria, con la soppressione di ben tre convogli da parte di TrenitaliaTper.

Le indagini

Le serrate indagini condotte dagli inquirenti della Polizia Ferroviaria si sono avvalse di un'ampia raccolta di testimonianze e di un'attenta analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti su treni e nelle stazioni. Questo lavoro certosino ha permesso di risalire all'identità del quattordicenne che, secondo le risultanze investigative, avrebbe materialmente usato lo spray in diverse occasioni.

Di cosa è accusato

Il presunto aggressore è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria con l'accusa di lesioni personali, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e interruzione di pubblico servizio. Tutto questo, al momento, in concorso con altri individui al momento ignoti.

Le forze dell'ordine proseguono senza sosta le indagini per identificare e poi denunciare tutti i componenti della baby gang che ha seminato il panico tra gli utenti del trasporto ferroviario bolognese.