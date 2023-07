Indagano i carabinieri Le piste di Pnrr e rifiuti

Subito dopo la denuncia che il primo cittadino Omar Mattioli ha fatto alla caserma dei carabinieri di Baricella per la lettera di minacce è stato il generale Rodolfo Santovito, ancora per pochi giorni a capo del Comando Provinciale dell’Arma di Bologna, a dimostrare il proprio supporto.

Con lui anche il capitano Otello Scolastico, comandante della Compagnia carabinieri di Molinella di cui fa parte la stazione di Baricella e che, ad oggi, sta svolgendo le indagini per risalire al responsabile di questo gesto. Il primo cittadino Mattioli è stato sentito a lungo dai militari: sono state vagliate varie ipotesi per cercare di risalire al mittente. In primo luogo si stanno analizzando tutte quelle tematiche che possono aver creato dissidi tra il sindaco e la popolazione o qualche individuo in particolare: la raccolta dei rifiuti, che ha causato di recente tanta polemica, ma anche le gare di appalto, bandi comunali e anche fondi del Pnrr.

Mattioli ha anche portato in caserma, su richiesta dei carabinieri, la lettera originale con tanto di busta bianca, con francobollo, indirizzata al ‘Sindaco di Baricella’.

Si sta analizzando, come sempre si fa in questi casi, la carta e si stanno cercando segni o impronte che possono aiutare la scientifica e i militari a risalire a un’identità precisa.

Le certezze ad ora sono che le parole sono state scritte con una penna blu e in stampatello. Non è stata mandata al domicilio del primo cittadino, bensì all’indirizzo del Municipio, in via Roma.

