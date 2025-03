Indagare lo spazio che cambia la realtà

Nel panorama dell’arte contemporanea, il rapporto tra spazio e percezione individuale si manifesta secondo modalità sempre più sofisticate. Due mostre trattano proprio questa tematica: ‘Inner Space’ di Elena Franco – aperta fino al 4 aprile alla Galleria Studio Cenacchi (via S. Stefano 63) – e ‘Body-Broken-Bodies’ di Monica Mazzone, aperta alla Galleria Studio la Linea Verticale (via dell’Oro, 4b).

Architetto e fotografa di Torino classe ’73, Franco presenta una serie di scatti sui quali è intervenuta manualmente e che hanno per soggetto lo spazio naturale delle grotte. Così facendo, l’autrice ci conduce in un mondo alla rovescia in cui è possibile immergersi e perdersi per trovare risonanze sia con le cavità della Terra, sia con la nostra interiorità. Pertanto, non si tratta di una mera documentazione visiva delle grotte, ma di un’interpretazione in cui il confine tra realtà e immaginazione si fa sempre più labile. Il progetto è nato allo Chippendale Studio di Milano, dove Elena Franco ha realizzato un libro d’artista nel 2018. Poi, la ricerca è sfociata in questa personale che comprende 15 opere.

Invece, la mostra dedicata a Monica Mazzone presenta opere inedite che si focalizzano sul rapporto tra stabilità e precarietà, tra razionalità e spiritualità, tra visibile e invisibile. L’artista milanese, vincitrice del Premio Vaf Stiftung 2024, sviluppa un linguaggio artistico in cui la geometria è centrale, ma mai fine a sé stessa. Infatti, il suo approccio all’arte, definito ’geometria emotiva’, esplora la geometria come principio regolatore dell’atto creativo, impiegando il corpo e le sue proporzioni come metodo di indagine. Nicola Semprini Cesari scrive in proposito: "Un’arte fondata sul linguaggio universale delle figure geometriche, sostanza di una razionalità cui l’artista affida il compito di formalizzare le norme che devono ordinare il flusso delle emozioni e indirizzare l’impulso creativo verso perfette forme assolute che racchiudono l’essenza e l’essenziale – ossessione che non si può spiegare".

Manuela Valentini