Indagini e arresti, ecco gli encomiati

La festa dell’Arma è stata anche l’occasione per premiare i carabinieri che si sono distinti per il loro lavoro e impegno. Ecco i riconoscimenti per gli operatori in forze al comando provinciale di Bologna: encomio semplice ai marescialli capo Barbara Pittiglio e Santino Patti, al brigadiere capo Luciano Meloni, agli appuntati scelti Luca Lamonaca e Domenico Belmonte, e al carabiniere scelto Roberta Lunardini, tutti effettivi al Nucleo operativo della compagnia Bologna Centro per le indagini che hanno portato all’arresto di 10 persone, accusate di far parte di un sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti e al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L’indagine aveva portato al sequestro di un considerevole quantitativo di cocaina e di beni per 2 milioni. Encomio semplice anche per il luogotenente Maurizio Torchia e agli appuntati scelti Flavio Masiello e Roberto Papadia, tutti effettivi al Nucleo investigativo, per le indagini che hanno portato all’arresto dei responsabili di un furto aggravato di farmaci da 2 milioni di euro in ospedale.