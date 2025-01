Indagini sulla guerriglia a Bologna, video e telecamere al setaccio: caccia ai responsabili

Bologna, 13 gennaio 2025 – Decine e decine di filmati. Centinaia di minuti e frame. È un lavoro immane quello che già stanno svolgendo i poliziotti della Digos e i carabinieri del nucleo Informativo per riuscire a risalire all’identità degli autori delle violenze che hanno sconvolto la città sabato.

Il corteo per Ramy finito in guerriglia sabato sera a Bologna: video e telecamere di sicurezza al setaccio da parte di polizia e carabinieri per individuare i resposnaabili della devstazione (Foto Schicchi)