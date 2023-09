Indagini serrate per trovare l’autore. E la docente è ancora sotto protezione

Sul caso delle minacce alla professoressa Rescigno è stata aperta, nei mesi scorsi, un’inchiesta in Procura per minaccia aggravata, al momento contro ignoti. Delle indagini sulla delicata vicenda, coordinate dal pm Giampiero Nascimbeni, si occupa la Digos, assieme al commissariato Due Torri San Francesco. Nonostante sul caso ci sia il massimo riserbo, sembrerebbe che sul foglio della missiva trovata nella buchetta delle lettere non ci sarebbero delle impronte.

Nei mesi scorsi, gli inquirenti hanno ascoltato il personale amministrativo e docente in servizio a palazzo Hercolani, per riuscire a ricostruire i rapporti all’interno del dipartimento e anche eventuali movimenti sospetti, visto che, in questo caso, le telecamere dell’Ateneo e quelle di via de’ Bersaglieri pare non siano d’aiuto per scoprire chi abbia infilato la lettera di minacce nella buchetta della professoressa.

Intanto, a fine giugno, per la professoressa è stata disposta una tutela, sotto forma di sorveglianza dinamica. In sostanza, le forze dell’ordine effettuano più controlli nei luoghi frequentati dalla professoressa, come all’università e nei pressi dell’abitazione della docente. Non solo, in quell’occasione venne anche disposta una forma di sorveglianza laddove la professoressa partecipi a eventi o incontri.