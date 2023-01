Indipendenza, arriva Di Gaetano

Cambio ai vertici della stazione dei carabinieri Indipendenza di via Galliera. Al posto del luogotenente con carica speciale Salvatore D’Elia, in meritato congedo per sopraggiunti limiti d’età, è arrivato il luogotenente Pietro Di Gaetano (nella foto), 46 anni, da più di venti nell’Arma bolognese, dove ha ricoperto ruoli di comando in diverse stazioni, prima dell’Appennino, poi in città.

Il comandante Di Gaetano nell’ultimo anno è stato infatti a capo della stazione Corticella, dove ha dato input a importanti indagini, come quella che ha portato a sgominare la cosiddetta baby gang di Corticella e, più di recente, ha condotto l’inchiesta che ha portato all’arresto di un pusher tunisino, che riforniva abitualmente di cocaina una quindicenne. Lo spacciatore aveva anche tentato di abusare dell’adolescente.

Prima di arrivare in città, il luogotenente Di Gaetano ha guidato per diversi anni la stazione carabinieri di Castiglione dei Pepoli. Prima ancora aveva comandato, sempre in Appennino, anche la stazione di San Benedetto Val di Sambro e aveva prestato servizio in altri reparti dell’organizzazione Territoriale dell’Arma, ma sempre alle dipendenze della Legione Carabinieri Emilia Romagna, dove è giunto nel 1999 dopo aver completato con successo l’iter formativo per gli Allievi Marescialli.

n. t.