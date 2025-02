Individuata dal Comune l’area alternativa per il Centro protesi Inail

Centro Protesi Inail di Virgorso di Budrio: individuata la nuova sede che rimane, ancora, misteriosa. La settimana scorsa è stata presentata dal Comune una soluzione che risponda alle richieste del Centro ed è in via di calendarizzazione un incontro tecnico con Inail finalizzato all’analisi della proposta avanzata. In queste settimane il Comune di Budrio ha lavorato senza sosta, insieme a Regione e Città Metropolitana, per identificare sul territorio budriese un’area idonea per delocalizzare Inail, una soluzione che non arrecasse disagi alle lavoratrici e ai lavoratori presso la struttura. Il Centro rappresenta un’eccellenza mondiale nel settore della protesica, ma sorge in un’area che presenta, da sempre, un rischio R4 per criticità idraulica, ovvero molto elevato.

L’area individuata è già in disponibilità nei piani urbanistici, non rappresenterà quindi un consumo di suolo. Così la sindaca Debora Badiali: "Un lavoro rapido ma con visione strategica per mantenere a Budrio un’eccellenza come Inail. Abbiamo risposto all’indagine entro i tempi indicati e stiamo fissando un confronto tecnico. Siamo ancora all’inizio, ma è importante aver risposto con una proposta concreta alla richiesta di Inail di rimanere a Budrio. Importante che la territorialità e il valore della filiera del distretto sia stata riconosciuta e sostenuta con decisione anche da Regione Emilia-Romagna e Città metropolitana di Bologna".

z. p.