Industria bus, verso la ricapitalizzazione

Impegno del governo sulla ricapitalizzazione

di Industria

Italiana Autobus e sostegno all’operatività delle sedi di

Bologna e Avellino. È quanto ha assicurato la sottosegretaria delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, all’incontro con gli azionisti di maggioranza, Invitalia e Leonardo, le parti sociali, le Regioni e le istituzioni locali interessate. Bergamotto ha ribadito l’impegno del Governo e ha sottolineato l’allineamento dei soci per la ricapitalizzazione dell’azienda e il sostegno finanziario necessario per assicurare l’operatività delle sedi produttive di

Bologna e della provincia di Avellino.