Industria italiana autobus, la schiarita Pronto un aumento di capitale

Industria Italiana Autobus va verso un aumento di capitale. L’obiettivo è immettere liquidità nell’azienda per fare fronte al ricco portafoglio ordini e all’ancor più consistente pacchetto di opportunità che offre la riconversione ecologica degli autobus offerta dal Pnrr.

Un passo importante, secondo i sindacati – che nei giorni scorsi avevano scioperato (nella foto, una manifestazione davanti alla Regione) – ma che, a loro avviso, da solo non risolve la situazione. "È urgente – avvertono le categorie metalmeccaniche di Cgil, Cisl, Uil e Ugl – che si apra un confronto sugli investimenti, sugli assetti societari e sull’organizzazione della produzione, per un reale rilancio dell’azienda". Se il ministero "continuerà a mostrarsi indifferente continueremo con le mobilitazioni per mettere il governo di fronte alle sue responsabilità".

L‘azienda, unica italiana a produrre bus, partecipata da Invitalia, Leonardo e dalla turca Kerson, produce autobus – dagli otto a diciotto metri – anche nello stabilimento di Bologna.

Il portafoglio ordini è di 700 bus, senza contare che con il Pnrr, in Italia, devono andare a bando circa 3.500 bus meno inquinanti da parte delle aziende di trasporto pubblico.

Il 24 febbraio è fissata un’assemblea dei soci che potrebbe offrire una prima riposta: un aumento di capitale, al quale gli azionisti hanno dato il nulla osta e che sarebbe sottoscritto da tutti senza così alterare le quote.