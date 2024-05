Industria italiana autobus. Vicina la cessione a Seri

Industria italiana autobus verso il gruppo Seri Industrial. Ieri il cda di Invitalia si sarebbe espresso sull’accordo con la società avellinese. L’annuncio è arrivato in mattinata alla Camera, a parlare la sottosegretaria alle Imprese, Fausta Bergamotto. "Il testo finale dell’accordo per la cessione di Industria italiana autobus, concordato tra i soci attuali, cioè Invitalia e Leonardo, e il gruppo Seri, sarà sottoposto al consiglio di amministrazione di Invitalia. In caso di deliberazione positiva, esso sarà poi trasmesso al ministero delle Imprese e del made in Italy e lì saranno effettuate tutte le opportune valutazioni relative all’operazione".

In generale, risulterebbe che l’offerente, con la propria proposta di acquisto, si sia "impegnato a immettere nuova liquidità da destinare a investimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal piano industriale 2023-2026", informa Bergamotto, spiegando che c’è stato il tentativo di conciliare l’offerta di Seri con quella dell’altra cordata che si era candidata all’acquisto delle quote di Industria italiana autobus (con la bolognese Sira, Maurizio Stirpe, Maurizio Marchesini e Nicola Benedetto).

"Sono stati effettuati diversi tentativi di negoziato con le due cordate che avevano presentato le manifestazioni di interesse per rilevare Industria italiana autobus. Tuttavia, l’accordo tra le due cordate, seppur auspicabile per garantire l’integrazione verticale con società rientranti nella catena del valore del settore automotive, non si è dimostrato percorribile, attesa l’accertata impossibilità di addivenire a una soluzione condivisa, in termini di configurazione della governance e delle strategie di sviluppo industriale dell’azienda, tra i diversi imprenditori contattati", chiarisce la sottosegretaria.

Dunque, la partita sembra chiudersi definitivamente a favore del gruppo della famiglia Civitillo, che già aveva intavolato una trattativa con Leonardo. "Il governo verificherà che il citato accordo preveda clausole volte a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e a riconoscere ad Invitalia il diritto di veto per opporsi a qualsiasi delibera contraria all’accordo, all’oggetto sociale o all’interesse sociale di Industria italiana autobus", assicura Bergamotto.

Dunque, lo Stato esce dall’ex Bredamenarinibus (l’ingresso in società risale al 2019), ma quello che preoccupa di più i lavoratori, spiega Cristiano Bruni della Fiom-Cgil, "è che esce senza aver rilanciato l’azienda in senso sostenibile, come si era prefissata. E abbiamo dubbi che il nuovo investitore sia in grado di farlo". I sindacati, dunque, si faranno sentire, "e vedremo cosa ha da dire la Regione – chiude Bruni –: l’assessore Vincenzo Colla, nell’incontro in Sala Borsa non era stato tenero con Seri".