Industriali-Regione compatti sul Passante: "Bologna è al limite, qualcosa va fatto"

Piuttosto di niente, meglio piuttosto. La traduzione del famoso detto è chiara: il Passante s’ha da fare, anche se in versione ridotta. L’appello arriva da Bologna, da ’Farete’, la due giorni di Confindustria Emilia in Fiera, e trova d’accordo sia il presidente nazionale degli industriali Emanuele Orsini, sia la numero uno degli industriali di Bologna, Ferrara e Modena Sonia Bonfiglioli.

Per quanto riguarda il Passante si sta lavorando a un’ipotesi di minima, che di fatto affossa il progetto precedente (il Passante di Mezzo da 3 miliardi di euro) puntando al solo allargamento della tangenziale e, magari, al potenziamento degli svincoli più critici.

Per Bonfiglioli, però, "l’opera è fondamentale perché è evidente a tutti che la situazione è congestionata", quindi "l’importante è che il Passante si faccia, anche se più piccolo, e che non sia una scusa per continuare a rimbalzare il problema".

Orsini la pensa nello stesso modo. Già a fine maggio, all’Assemblea di Confindustria all’EuropAuditorium di Bologna, aveva insistito sul fatto che "non esistessero alternative" all’infrastruttura. E, ieri a ’Farete’, nonostante adesso si ragioni su un’opera meno costosa e nettamente ridimensionata, conferma la necessità di andare comunque avanti: "Il progetto di prima era migliore, certo. Ma come si dice qui, piuttosto di niente meglio incrementare la capacità di riuscire a velocizzare il traffico, che oggi congestiona sia l’autostrada sia la tangenziale".

Michele de Pascale, presidente dell’Emilia-Romagna, ammette che "sul Passante siamo chiamati a dover fare scelte concrete e realistiche", portandoci a casa "almeno quella parte d’intervento possibile". E se Passante Possibile sarà, la conferma arriverà questo mese: "Sotto traccia abbiamo lavorato tutto il mese di agosto, abbiamo un impegno con il ministro Matteo Salvini di rivederci a settembre e ritengo e spero che quella sarà la riunione conclusiva", spiega il governatore. Sulle opere di adduzione e green è chiaro che qualcosa si dovrà sacrificare.

"Il governo ci ha detto che l’opera va ridotta, Autostrade ci ha detto che l’opera va ridotta, e noi stiamo combattendo con il sindaco Matteo Lepore, ma anche con l’assessora Irene Priolo per salvare la parte più grande possibile di quell’opera", conclude de Pascale.