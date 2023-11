Infermiera investita in Etiopia. Al Maggiore le ridanno speranza

Aveva deciso di dedicare la sua vita a curare gli altri, ma un terrificante incidente l’ha costretta sulla sedia a rotelle con dolori talmente lancinanti da non riuscire a fare quasi nulla. Nanny, 35 anni, infermiera etiope, madre di due bambini che, a causa di un incidente stradale avvenuto nel 2017 nel suo Paese ha perso l’uso delle gambe, è arrivata al Maggiore grazie a straordinaria cordata di solidarietà che ha coinvolto in primis il direttore del Centro di Soddo per Bambini di Strada Smiling Children Town (Soddo è la città dove Nanny faceva l’infermiera) che ha preso contatti con il segretario missionario dei frati Cappuccini delle Marche (Missioni Estere Cappuccini Onlus).

La donna è stata sottoposta ad un delicato intervento di chirurgia vertebrale eseguito dall’equipe di Federico De Iure, direttore dell’unità operativa del Maggiore. Era stata operata nel 2017 ad Addis Abeba, ma recentemente i dolori erano diventati talmente lancinanti da non permetterle nemmeno di stare seduta sulla sedia a rotelle. Tale dolore era causato dalla mancata guarigione della frattura, verificata dall’instabilità della colonna per la rottura dell’impianto in titanio inserito nel primo intervento. "L’intervento chirurgico eseguito qui al Maggiore è consistito nella rimozione del vecchio impianto, nonché nella sua sostituzione con uno di nuova generazione – spiega Federico De Iure –. Inoltre, nel corso delle cinque ore di intervento chirurgico sono stati inseriti innesti ossei per facilitare la guarigione definitiva della frattura, causa del dolore che affliggeva la paziente". Dalla prossima settimana Nanny sarà accolta all’ospedale di Montecatone per poter iniziare un percorso riabilitativo volto al recupero dell’autonomia nella cura e gestione della propria persona. "Nanny è una donna determinata che ha affrontato un lungo viaggio nella speranza di migliorare la propria qualità di vita", commenta Laura Simoncini, direttore dell’Unità Spinale di Montecatone.

"Se potessi tornare indietro vorrei prendermi cura dei pazienti proprio come fate voi con me", queste le parole di gratitudine della giovane donna.

Monica Raschi