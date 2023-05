Infermieri e Oss Chiamata di Ascom

Come ogni mercoledì, torna sulle pagine del Carlino la rubrica ‘Trovalavoro’. Un’iniziativa, questa, pensata per far incontrare le esigenze di chi è in cerca di un’occupazione e di chi, invece, è alla ricerca di personale e spesso, soprattutto oggi, non riesce a trovarlo, con l’obiettivo di consentire un proficuo dialogo tra domanda e offerta.

Le case di cura e della terza età associate Confcommercio Ascom Bologna sono alla ricerca di dipendenti da inserire all’interno delle proprie strutture ricettive: le figure più richieste sono infermieri e Oss. Per quanto riguarda gli infermieri si richiede laurea triennale, abilitazione professionale e pregressa esperienza nel ruolo, ma saranno tenute in considerazione anche candidature alla prima esperienza professionale.

Per quanto riguarda gli Oss è richiesto il possesso di attestato abilitante alla professione ed è motivo di preferenza avere esperienza nel ruolo che si andrà a ricoprire, ma si valutano anche profili alla prima esperienza.

Entrambe le figure verranno inserite all’interno di una squadra di lavoro formata da profili sanitari. Per entrambi i ruoli si richiede la disponibilità a lavorare su turni (diurni e notturni) e nei weekend.

È possibile inviare il proprio curriculum scrivendo a [email protected], dove gli uffici smisteranno tutti i curricula ricevuti alle imprese che cercano figure da inserire all’interno delle proprie strutture, che svolgeranno singolarmente un lavoro di selezione.