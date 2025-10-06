Inferno in galleria sull’A1 a Bologna, intossicati e feriti

San Benedetto Val di Sambro (Bologna), 6 ottobre 2025 – Inferno in galleria sull’Autosole. Dopo la chiusura del maxi tunnel nei giorni scorsi per un incidente, oggi un altro dramma stradale. Verso le 18 l’A1 Direttissima è stata chiusa, fra Bologna e Firenze, per un incidente avvenuto in galleria che ha coinvolto tre mezzi, di cui due hanno preso fuoco.

Nel tratto si è formata una coda di diversi chilometri in direzione di Firenze. Chi viaggiava da Bologna a Firenze ha dovuto prendere la Panoramica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale di Autostrade e la polstrada di Firenze.

L’incidente si è verificato nel territorio di Pian del Voglio, con le autovetture coinvolte e il pullman che hanno preso fuoco, nella corsia di emergenza: le persone coinvolte sono riuscite a mettersi in sicurezza in tempo.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto avrebbe tamponato il pullman. Sul luogo sono stati diversi gli intossicati e feriti evacuati e trasportati per accertamenti nelle strutture ospedaliere.

Sulla Direttissima è stato chiuso per diverse ore il tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia in direzione Firenze per il grave incidente.