Inferno nell’autodemolitore, mezzi bruciati

Sono al vaglio dei funzionari dei vigili del fuoco le cause del vasto incendio che è scoppiato venerdì pomeriggio verso le 16,30 a Crevalcore e che non ha registrato feriti né intossicati. Il rogo si è innescato nell’impianto di un demolitore, in via dell’Artigianato, dove si trovavano dei mezzi da demolire, nella zona artigianale della frazione di Beni comunali.

Secondo quanto si è potuto apprendere le fiamme, che si sono propagate in un baleno, hanno distrutto decine di auto e anche qualche mezzo pesante in attesa di rottamazione, oltre a materiali della struttura. L’incendio ha causato una colonna di fumo nera che è stata notata a chilometri di distanza. È stato dato l’allarme e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, da Bologna e dal reparto di Persiceto, con l’impiego di un’autobotte e di un carro schiuma, i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Persiceto e una ambulanza del 118. L’intervento dei pompieri è durato diverse ore, per evitare che l’incendio si potesse propagare anche ad altri automezzi o ad altri edifici. I danni sono ingenti. Alla fine, quando le fiamme sono state spente, sono rimaste decine di carcasse delle auto carbonizzate dal fuoco. Ora sono al vaglio del Nia (Nucleo investigativo antincendi) dei vigili del fuoco le cause dell’incendio che dovrebbe comunque essere di origine, stando a prime informazioni, accidentale.

E sempre in tema di incendi, un violento incendio giovedì nel pomeriggio ha interessato un deposito di materiali edili nelle campagne di Sala. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione. Anche in questo caso non si sono registrati né feriti né intossicati e le cause dell’incendio paiono essere di natura accidentale. E tornando a Crevalcore, sempre sul tema degli incendi, anni fa un incendio distrusse le strutture del Centro di ricerca di agricoltura e ambiente Giorgio Nicoli. Anche il quel caso i vigili del fuoco impiegarono diverse ore per spegnere il rogo. Nonostante il celere intervento dei pompieri le fiamme causarono seri danni alla struttura, una serie di 200 metri quadri di prefabbricati dedicati alla ricerca, e noti per lo più per la lotta alla zanzara tigre e allo studio sulla diffusione di alcuni virus tropicali nella pianura padana.

