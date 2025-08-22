"Infestazioni e degrado. Nessun risultato dagli interventi"

Degrado e infestazioni, Forza Italia chiede conto all’amministrazione. "A Casalecchio la questione del decoro urbano e dell’igiene pubblica rimane al centro delle preoccupazioni dei cittadini – scrivono gli azzurri –. Nonostante l’annuncio di una maxi-operazione di derattizzazione, sono numerose le segnalazioni che continuano ad arrivare da residenti e commercianti in merito alla presenza di topi nelle vie e nelle piazze, oltre alle difficoltà causate dalle zanzare". Daniela Tesol, responsabile FI Sicurezza e Decoro Urbano, e Morris Battistini, segretario comunale di Casalecchio (nella foto), aggiungono: "È stato annunciato un investimento di circa 6mila euro, ma i cittadini non vedono risultati tangibili. Si è scelto di sostituire alcune pattumiere, senza però incidere realmente sul problema della pulizia urbana e del contrasto ai roditori e agli insetti. A questo punto, riteniamo necessario un chiarimento: come sono stati impiegati questi fondi? Quali misure strutturali sono previste per restituire decoro e sicurezza alla città? Quando i cittadini potranno vedere gli effetti concreti degli interventi? Casalecchio merita una gestione più attenta e lungimirante".

z. p.