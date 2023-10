"Infesteremo il MAMbo con i nostri lavori nati all’aria aperta"

Cheap compie dieci anni e fa il suo ingresso al MAMbo. Come? Sabotandolo, con grazia. Certo che se non si conosce il progetto di public art fondato nel 2013 a Bologna da sei donne artiste con la passione per il paesaggio urbano su cui amano intervenire, questo ingresso dice poco. Ecco allora una piccola storia sulle attiviste che cercano da sempre di scrivere un nuovo capitolo dell’attività curatoriale, partendo dal loro essere schierate. Lo fanno prevalentemente in spazi aperti scegliendo arte effimera, instabile come la carta dei poster che affiggono in strada, "partigiana come i contenuti politici e transfemministi che ha disseminato sotto il nostro cielo felsineo". A questo punto sarà più semplice capire il significato di ’Sabotate con grazia’, che inaugura domani dalle 18 alle 21 con ingresso gratuito, e più intrigante entrare nel loro progetto che porta al MAMbo installazioni di lavori già realizzati, parte dell’archivio fotografico che documenta i progetti in strada, alcune traduzioni di poster in formati atipici, riedizioni ripensate in prospettive site specific: il tutto in giro per le sale museali ma anche nei bagni, dove le Cheap sono all’opera in queste ore, per trasformare l’ambiente che ora sembra incartato come un uovo di Pasqua, ma che in verità è stato foderato con la classica coperta isotermica che siamo stati abituati a conoscere addosso ai naufraghi di tutto il mondo. "Siamo contenti che Cheap – spiega Lorenzo Balbi, direttore del Museo – abbia scelto per festeggiare dieci anni di attività nello spazio pubblico, lo spazio di MAMbo, perché sono state proprio loro a proporci di ’infestarci’, di portare qui la loro pratica che si sposa benissimo con il nostro modo di intendere il museo come uno luogo aperto dove non dovrebbero esserci divisioni tra interno ed esterno, tra spazio della città e interno del museo". E aggiunge: "Mi piace che possano entrare qui e mantenere la loro coerenza artistica, per cui i loro interventi insistono su spazi liminali, aperti gratuitamente al pubblico così come gli spazi più alti e rappresentativi del museo, come può essere la sala del funerale di Togliatti". Per le attiviste Cheap il MAMbo è uno spazio della città, "uno spazio pubblico che non dovremmo dare per scontato perché è una delle forme che assume il bene comune". E sulla pratica Cheap: "Infesteremo gli spazi e ci metteremo alla prova anche qui, remixando i formati, ristrutturando dei nostri lavori alcuni dei quali saranno disponibili al pubblico: potranno essere presi e portati via".

Benedetta Cucci