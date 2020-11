Bologna, 25 novembre 2020 - Il capo e il suo braccio destro, ufficialmente nullatenenti e con reddito di cittadinanza, tenevano le fila dell’organizzazione; gli infiltrati del centro di smistamento delle poste rubavano le buste con i nuovi bancomat; la telefonista contattava i destinatari delle carte e, con l’inganno, riusciva a farsi dare il pin; i corrieri attivavano, nelle città di residenza dei derubati, i bancomat, sottraendo quanto più riuscivano.

In questo modo l’organizzazione, decapitata ieri dai carabinieri della Bologna centro, che hanno eseguito diverse misure cautelari in carcere, in pochi mesi, era riuscita a sottrarre 400mila euro a circa 90 vittime tra Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Campania e Lazio.

Nella trappola dei malviventi erano finiti anche il parroco di un comune del bolognese e un musicista di un noto gruppo musicale bolognese. Ora gli arrestati rispondono di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, alla truffa, al possesso e alla fabbricazione di documenti di identificazione falsi, nonché misure patrimoniali, come conseguenza dei reati di riciclaggio e indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.