"Infiltrazioni e crepe nei muri. Troppe criticità nelle case Acer"

Si riaccende la polemiche sulle case Acer della frazione Mura San Carlo di San Lazzaro. "Sono stato contattato da condomini residenti nello stabile Acer di via Samoggia 4, - racconta Alessandro Sangiorgi, consigliere di FdI– che mi hanno segnalato diverse criticità. Come avvenuto per via Galletta il sopralluogo ha portato alla luce problemi annosi, già segnalati ad Acer, ma senza aver risposte concrete. Si parte dagli esterni che evidenziano impianti di irrigazioni presenti nel giardino condominiale risultano recisi o malfunzionanti per arrivare ad un’area cortiliva che vede un terreno sprofondato con rischio di cadute per terminare con l’area adibita a "ricovero bici", mezzi che possono definirsi abbandonati. "Anche gli interni mi lasciano perplesso- aggiunge. Ho potuto riscontrare la presenza di infiltrazioni d’acqua lungo le pareti degli spazi comuni al piano terra, ma anche crepe lungo i muri degli spazi comuni a piano terra. Ho inviato una pec ad Acer affinchè si provveda con urgenza alle opportune verifiche. È fondamentale che vengano fornite idonee risposte ai residenti". Non è tardata la replica da parte del presidente Acer Marco Bertuzzi: "Per quanto riguarda i problemi su via Samoggia segnalati dai residenti possiamo dire che in parte sono già stati risolti e in parte sono in fase di risoluzione. Per quanto riguarda lo sprofondamento rilevato nel cortile siamo già intervenuti. Riguardo alle infiltrazioni, il problema è dovuto a un addolcitore al servizio della centrale termica, collocato in un locale al piano terra, che genera umidità. Ci stiamo attivando per una soluzione in grado di riassorbire l’umidità. Infine, nell’area destinata a parcheggio, i dissuasori collocati per delimitare i parcheggi sono stati strappati da estranei che vogliono parcheggiare abusivamente".

Zoe Pederzini