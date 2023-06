Infiltrazioni ed evasione L’impegno della Finanza

di Nicoletta Tempera

È stata la sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio a ospitare, ieri mattina, la cerimonia per i 249 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza. Una giornata aperta dai saluti del generale Ivano Maccani (nella foto), comandante regionale del corpo, alla presenza del comandante interregionale, generale Fabrizio Cuneo, in cui si è fatto il punto sul fondamentale lavoro delle Fiamme Gialle a garanzia della legalità nel territorio dell’Emilia-Romagna. "Una terra sana – come ha detto Maccani –, operosa, viva, economicamente solida dove il senso civico e sociale della collaborazione sono una concreta e positiva realtà". Una regione da preservare: "frodi fiscali, sommerso, riciclaggio, infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso, corruzione, sperpero delle risorse pubbliche, traffici internazionali di stupefacenti e oli minerali, tutela del made in Italy: queste sono le rotte sulle quali si concentrano i nostri sforzi", ha detto ancora il generale. Un lavoro che si è concretizzato, nell’ultimo anno e mezzo, in 80mila interventi in regione, che hanno portato alla scoperta di 542 evasori totali, di più di 1.600 soggetti denunciati per reati tributari con il sequestro di beni, profitto di evasione e frodi fiscali, per circa 264 milioni.

Nella mattinata, sono stati diversi i militari del comando provinciale, guidato dal Generale Carlo Levanti, che hanno ricevuto riconoscimenti per il loro impegno sul campo: l’encomio, per l’operazione anti-ndrangheta ‘Aspromonte emiliano’, che ha portato a decapitare, con 42 misure cautelari, un sodalizio che importava tonnellate di cocaina dal Sudamerica, è andato al capitano Angelo Santori, al sottotenente Bruno Mormile, al luogotenente Enrico De Santis, al maresciallo Daniele Puddu e al brigadiere Giuseppe Bonacasata. Sempre nell’ambito della lotta alle infiltrazioni mafiose, premiati anche i militari che hanno sviluppato l’indagine ‘Radici’, che ha portato a 23 misure cautelari e al sequestro di beni, a soggetti contigui alla ndrina Piromalli, per 30 milioni: il capitano Salvatore D’Amore, i marescialli Bruno Zappavigna e Fabio Gentile, e il vice brigadiere Emanuele Santobuono. Infine, ecomio al tenente colonnello Domenico Rotella, al capitano Giuseppe Gradillo e ai marescialli Vincenzo Bardaro, Vittorio Capuano ed Edoardo Logiotatos per l’operazione Faina, con il sequestro di 290 milioni di euro a un imprenditore legato alla camorra. Al termine della cerimonia, in Prefettura, è stato siglato dalla Finanza assieme a 46 realtà del territorio, tra cui Regione, Procura generale e Università, un patto per la legalità contro le infiltrazioni mafiose.