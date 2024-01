Infinite possibilità al teatro Bibiena

Continua la stagione del teatro comunale Bibiena di Sant’Agata dal titolo ‘Infinite possibilità’. Sabato, alle 21, è in programma ‘Donne guerriere’, Sulla scena Ginevra Di Marco e Gaia Nanni, accompagnate da Francesco Magnelli al pianoforte e magnellophoni e da Andrea Salvadori alle chitarre, tzouras ed elettronica. Lo spettacolo si compone di dialoghi, monologhi e canzoni inedite e di tradizione popolare. "Sul palcoscenico prenderanno vita – spiegano gli organizzatori – donne operaie, militanti della parola e della canzone, passando da Rosa Balistreri a Caterina Bueno, per tornare a Ginevra e Gaia. E, tramite loro, a tutte le donne di oggi". Il programma del Bibiena è inserito nel cartellone ‘Tre teatri per te’ dei Comuni di Sant’Agata, Persiceto e Crevalcore.