Inflazione e scenario internazionale. Le imprese frenano gli investimenti

Inflazione, Ucraina e Medio Oriente frenano le imprese bolognesi. È quanto emerge dal questionario Cna sul ’sentiment’ delle aziende associate per l’ultimo trimestre del 2023. Tre mesi, insomma, all’insegna dell’incertezza, con un aumento del costo del denaro che sta già avendo un impatto sul calo dei consumi. Il campione della ricerca è di mille società. All’orizzonte, nuvole nere si addensano: un’azienda su tre pensa di veder diminuire il fatturato, una su tre bloccherà gli investimenti, e aumentano gli ammortizzatori sociali (soprattutto nella meccanica conto terzi), anche se il personale resta stabile.

"Purtroppo, le minacce all’economia stanno diventando una realtà per le piccole imprese –

conferma Antonio Gramuglia, presidente di Cna Bologna -. Nella nostra periodica rilevazione, il cambiamento più rilevante l’abbiamo notato nel capitolo ’ostacoli allo sviluppo’. Il 43% degli intervistati segnala l’aumento dell’inflazione e il calo dei consumi, il 42% l’aumento del costo del denaro. Tre mesi fa queste minacce non erano la prima preoccupazione per le nostre imprese. Ci aspettiamo che il governo intervenga ancora su queste materie che rischiano di essere un ostacolo insuperabile per moltissime nostre imprese". Per il prossimo trimestre, le previsioni di diminuzione del fatturato salgono al 35% e, a fronte di una stabilità prevista dal 47% delle aziende, la crescita riguarda appena il 12% delle aziende, molto inferiore ai primi 9 mesi dell’anno. Per quanto riguarda le previsioni sul personale si conferma la tradizionale stabilità, affermata dall’80% delle imprese. Sul tema ’ammortizzatori sociali’ il 15% ne farà ricorso (di cui il 7% in misura maggiore di adesso). Sul fronte investimenti, mentre un 63% manterrà quelli programmati in precedenza, il 10% li cancellerà e il 26% li rinvierà. "Aumentano anche le sfide per il futuro – conclude Gramuglia -. La sempre più necessaria duplice transizione digitale e green richiede agli artigiani e alle piccole imprese ingenti investimenti e competenze adeguate agli obiettivi. Per aiutare le attività a crescere, è necessario un disegno di politica economica e industriale coerente e di medio-lungo periodo, che agisca correggendo le criticità strutturali con cui devono fare i conti le Pmi e mediante incentivi mirati che risolvano o attutiscano i principali deficit".