Influencer si uccide in diretta su TikTok, il padre accusa: "Distrutto dall’odio social"

Bologna, 13 ottobre 2023 – La telecamera era accesa. Non ha inquadrato il momento della morte. Ma i vetri infranti, le urla disperate, le sirene dei carabinieri e del 118 l’hanno raccontata. In diretta su TikTok. Vincent Plicchi aveva solo 23 anni. E migliaia di persone, da tutto il mondo, hanno assistito agli ultimi attimi della sua vita. Perché il ragazzo bolognese non era un utente qualsiasi del social cinese: con quasi 300mila follower, con il suo account dell’Inquisitor Ghost, personaggio a metà tra il protagonista del videogioco ‘Call of Duty’ e un Sit di Star Wars, Vincent era un influencer seguitissimo. E proprio questa notorietà gli avrebbe attirato l’odio di altri utenti. Fino a trascinarlo in una trappola di fango e insulti. Che gli ha strappato la forze di vivere.

Ne sono convinti i famigliari. Ne è convinto il papà Matteo. "Mio figlio – ha detto – è stato un creator originale, un vero artista, ma l’invidia di queste persone diaboliche e inutili, che hanno ideato una falsa storia, l’ha ucciso. Lui, così delicato dentro, non è riuscito a sopravvivere a questa aggressività".

Il ragazzo si è tolto la vita martedì sera, erano le 23,40. Ha aperto il suo profilo e avviato una diretta. Era solo a casa, in via Ghini, in pieno centro. In migliaia hanno seguito , angosciati, quel collegamento. Tanto che ai carabinieri sono arrivate decine di chiamate, con richieste di aiuto anche dall’estero. E chi conosceva oltre i social Vincent ha avvertito i suoi famigliari. È stato così che il papà ha scoperto quanto stava accadendo. È stato lui, entrato in casa sfondando una finestra, a trovare il ragazzo senza vita. Intanto, la diretta continuava. Dopo sono arrivati sanitari e carabinieri della compagnia Bologna Centro, che nella stanza hanno trovato un biglietto di addio.

Poche parole, per congedarsi dal mondo: "Non ce la faccio più". Ma nessuna spiegazione, al di là del dolore di un’anima buona e sensibile. Al momento, non c’è un fascicolo in Procura sul fatto.

Sono i social, ancora una volta, a ricostruire il dramma del ventitrenne. Gli stessi social che lo hanno alimentato. Ricostruendo una storia tutta da verificare. Stando al racconto virtuale, il tiktoker sarebbe finito in una trappola orchestrata da influencer ‘rivali’, con una diciassettenne che lo avrebbe adescato, fingendosi maggiorenne, per poi diffondere le conversazioni private online, allo scopo di infangarne la reputazione.

Le accuse di aver flirtato con una minorenne, rimbalzate da profilo a profilo su TikTok, avrebbero fatto cadere nel più nero sconforto il ragazzo. Che, per sottrarsi alla gogna, avrebbe compiuto l’estremo gesto. Ora il profilo del giovane influencer è stato chiuso. "Adesso c’è spazio solo per il dolore – ha detto l’avvocato dei Plicchi, Daniele Benfenati –. Valuteremo poi se sporgere denuncia, benché i reati ipotizzabili in questa tragedia sono procedibili d’ufficio. Vincent era un ragazzo dolcissimo, sensibile, che è finito al centro di una vicenda premeditata per fargli male. Ci sono conversazioni postate online che lo dimostrano. Vanno analizzate e indagate".