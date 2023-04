Influenza a Bologna da record: “Quasi 100mila casi in più, andrà avanti ancora”

Bologna, 15 aprile 2023 – Influenza da record per numero di casi e durata, al punto che il virus circolerà ancora almeno per tutto il mese. "Quest’anno l’influenza ha avuto una crescita importante, del 66,8%, rispetto alla passata stagione. Abbiamo registrato fino all’inizio di aprile ben 95mila casi in più, su un totale di 235mila contagiati, con ricadute non solo sul versante clinico, ma anche sociale perché tanti sono rimasti diversi giorni a casa", fa i conti Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl.

A Bologna l'influenza non concede tregua

Le caratteristiche particolari, del resto, erano evidenti già dall’inizio. "L’influenza è arrivata in anticipo di quasi un mese, i primi casi si sono manifestati a ottobre e l’incidenza è rimasta sempre alta, fino a metà marzo. Ora l’intensità è bassa, siamo a 6,3 casi ogni mille abitanti, ma è pur sempre sopra la soglia epidemica che è di 3,6 casi ogni mille. E nel nostro territorio – prosegue Pandolfi – l’incidenza è addirittura più elevata della media regionale, a 5,4, e di quella nazionale, di 5,1. L’influenza circolerà per tutto il mese, insieme ai virus simil influenzali e al virus respiratorio sinciziale. Quindi, aspettiamoci ancora casi di febbre, uniti ai sintomi tipici, a partire dal raffreddore e mal di testa".

Insomma, un anno davvero particolare, come emerge dal confronto con il mese scorso. "Nella settimana che va dal 27 marzo al 2 aprile abbiamo avuto 5.551 contagiati, mentre due settimane prima erano stati 5.436, per questo siamo ancora in una fase di stabilità", sottolinea Pandolfi. La buona notizia arriva dalla profilassi. "Gli over 65 si sono protetti più della stagione scorsa, l’aumento è di circa 8mila soggetti. Complessivamente si sono vaccinate 211mila persone. E si sono ammalati tre over 65 ogni mille abitanti, mentre i bambini nella fascia 0-4 anni sono arrivati a 60 ogni mille durante il picco di marzo, mentre ora oscillano tra i 21 e i 23 casi ogni mille".

Il bollettino covid a Bologna

Passiamo al Covid: nel bollettino della Regione ieri sono stati riportati 331 casi nell’ultima settimana, mentre erano 361 in quella precedente, con un solo paziente assistito in terapia intensiva e un calo di tre malati in questi reparti. Purtroppo, altre cinque vittime nella nostra provincia.

"L’Rt è sotto il valore 1 – aggiunge Pandolfi – e ci troviamo in una situazione di controllo. Abbiamo osservato un leggero aumento al 1° al 7 aprile, con una media di 21 casi giornalieri contro i 16 dal 25 al 31 marzo: si tratta però di piccole oscillazioni, i dati non sono preoccupanti, possiamo sicuramente parlare di stabilità".