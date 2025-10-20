Influenza stagionale, come va a Bologna: “Già 1.500 vaccinati in farmacia e agende piene”

Bologna, 20 ottobre 2025 – “Oltre 1.500 vaccinazioni stimate in più di 100 farmacie aderenti”. Gian Matteo Paulin, presidente Federfarma Bologna, descrive l’esito della prima settimana della campagna regionale di vaccinazione contro l’influenza stagionale all’interno solo delle farmacie della città. In generale sono 1,1 milioni le dosi disponibili in tutto il territorio della regione, che potranno aumentare fino a 1,5 milioni. Da oggi sarà anche possibile la somministrazione congiunta con il vaccino anti-Covid19, aggiornato contro le nuove varianti. L’obiettivo è raggiungere in particolare la popolazione adulta attiva (una fascia d’età compresa tra i 20 e i 60 anni), attraverso un servizio accessibile, rapido e sicuro.

La campagna della Regione per la vaccinazione contro l’influenza stagionale è iniziata la scorsa settimana, ovvero lunedì 13 ottobre

Paulin, qual è il bilancio di questa prima settimana di campagna vaccinale in farmacia?

“La campagna sta andando bene, per ora meglio rispetto al 2024. Se il risultato è di circa 1.500 vaccinazioni in sette giorni, è vero anche che le agende di questa settimana sono già piene e sicuramente avremo un picco. Questo perché da oggi sarà disponibile la vaccinazione anti-Covid in farmacia, oltre all’antinfluenzale”.

Qual è l’obiettivo?

“La vaccinazione è senz’altro uno degli strumenti più efficaci per proteggere la salute, in particolare in questo periodo. Ogni anno, l’influenza colpisce milioni di persone con un impatto significativo e in certi casi con esiti mortali. Tant’è che in Giappone l’influenza è stata classificata come epidemia ed è stato dichiarato lo stato d’emergenza”.

Chi può colpire?

“Per anziani, soggetti con patologie croniche e bambini molto piccoli, le conseguenze possono essere gravi. Quindi vaccinarsi in farmacia è un’opportunità per tutti, facile e sicura. Soprattutto è una soluzione gradita alla popolazione. Un’altra conferma riguarda la possibilità di vaccinare gratuitamente contro l’influenza i bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni, per i quali (nella fascia 2-6 anni) sarà disponibile anche il vaccino antinfluenzale spray nasale”.

Perché?

“La farmacia sotto casa è un riferimento, e tanti la preferiscono al medico di base perché trovano un ambiente più sano e un servizio ad hoc. Inoltre anziani e giovani adulti trovano nella farmacia un orario più consono ai loro orari di lavoro”.

È in atto anche una grande campagna di sensibilizzazione per fare sapere a tutti che è possibile vaccinarsi in farmacia, giusto?

“L’interesse cresce e stiamo facendo di tutto in questo senso, abbiamo la necessità di comunicare bene l’importanza di questo vaccino. La nostra è una campagna di comunicazione intensa per far capire a tutti che vaccinarsi in farmacia è sicuro”.