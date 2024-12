Influenza, vaccinazioni in crescita. Superate quelle dello scorso anno: "Aumentano i bimbi immunizzati"

In aumento i bolognesi che hanno deciso di vaccinarsi contro l’influenza. Secondo i dati forniti dall’Ausl, in città e nel territorio metropolitano (al 16 dicembre) si erano immunizzate già 204.575 persone.

Un dato ritenuto dagli epidemiologi estremamente significativo, visto che ha già superato il totale raggiunto a fine campagna nella precedente stagione 2023-2024, quando il numero di vaccinazione effettuate è stato di 201.792.

La caratteristica che, quest’anno, contraddistingue chi ha deciso di effettuare la vaccinazione è la presenza di bambini, sempre di più i genitori che hanno deciso di immunizzarli: sono stati vaccinati 2.554 piccoli tra i 6 e i 23 mesi, con un incremento di oltre 1.153 unità rispetto al 2023. Per i bambini tra i 2 e i 14 anni, il numero di vaccinati raggiunge quota 5.430, segnando un aumento di 2.118 rispetto alla passata stagione.

Particolarmente incoraggianti anche i risultati tra gli over 65, per i quelli la vaccinazione è consigliata: con 135.000 persone immunizzate, risulta già coperto il 61 per cento della popolazione target di questa fascia di età. Un’ottima risposta dei bolognesi, dunque, all’appello per proteggere dall’influenza l’intera comunità, favorita dallo sforzo congiunto dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, dei servizi vaccinali della Sanità pubblica e della Pediatria territoriale e delle farmacie aderenti alla campagna che si confermano ottimo anello di congiunzione con la popolazione. In crescita, infatti, il numero di persone che si sono vaccinati in farmacia: 8.597, già 1.576 in più rispetto al dato complessivo dello scorso anno.

L’influenza, come spiegano i medici, che ogni anno porta con sé complicanze gravi soprattutto per i soggetti più fragili, non ha ancora raggiunto il suo picco stagionale. Pertanto, è ancora raccomandato vaccinarsi, per chi non l’avesse già fatto, anche in vista delle prossime festività natalizie, quando gli spostamenti e gli incontri familiari aumentano il rischio di diffusione del virus. L’ottimo dato relativo alle vaccinazioni dell’Ausl di Bologna conferma una tendenza evidenziata anche lo scorso anno, quando si era attestata tra le Aziende con maggiore copertura vaccinale a livello nazionale.

I virus che stanno in questo momento ’girando’ sul territorio nazionale, considerando i campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori della rete RespiVirNet, su su 1.610 campioni: 82 (5 per cento) sono risultati positivi al virus influenzale, 65 di tipo A e 17 di tipo B. Tra i campioni analizzati, ce ne sono poi 89 (5,5 per cento) la cui positività è stata registrata per il virus respiratorio sinciziale Vrs, 52 (3,2 per cento) per Sars-CoV-2 e i rimanenti 356 sono risultati positivi per altri virus respiratori, di cui: 194 (12 per cento) Rhinovirus, 60 Coronavirus umani diversi da Sars-CoV-2, 57 Adenovirus, 26 virus Parainfluenzali, 11 Metapneumovirus e 8 Bocavirus.

Monica Raschi