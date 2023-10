Influenzale e anti-Covid: "Non tutti i medici di famiglia hanno ricevuto i due vaccini"

Campagna vaccinale al debutto ieri, come previsto dalla Regione, ma non tutti i medici di famiglia hanno ricevuto i vaccini per l’antinfluenzale e contro il Covid. "Nel mio distretto, Reno Lavino e Samoggia, la distribuzione avverrà domani (oggi per chi legge, ndr) – precisa Salvatore Bauleo, segretario provinciale della Fimmg, la Federazione dei medici di medicina generale, dal suo ambulatorio di Zola Predosa – mentre in altri distretti la consegna è avvenuta prima, ma in quello di San Lazzaro è prevista tra domani e dopodomani (oggi e domani, ndr) . Noi, intanto, stiamo guadagnando tempo iniziando a prendere gli appuntamenti, piuttosto, bisognerà vedere se le quantità dei vaccini e le tempistiche di consegna ci consentiranno di vaccinare senza ritardi. In ogni caso, iniziamo dai fragili". In piazza Trento e Trieste si trova uno studio associato, con sette medici di famiglia. Uno di loro è Marco Cupardo: "Le vaccinazioni da noi sono iniziate regolarmente. Per l’antinfluenzale abbiamo ricevuto il 100% dei vaccini somministrati lo scorso anno agli over 75 e il 40% dei vaccini fatti agli under 74". Discorso diverso per la profilassi contro il Covid. "Finora sono arrivate 48 dosi per ogni medico e sappiamo che le ulteriori forniture avranno cadenza settimanale – prosegue Cupardo –. Certamente dobbiamo dare la precedenza ai pazienti fragili e quindi in un primo momento potremo rinviare la somministrazione del vaccino per il Covid ai più giovani senza fragilità, ma entro un paio di mesi sono certo che riusciremo a vaccinare tutti. Sarebbe stato meglio avere un maggior numero di dosi Covid per non essere costretti a far tornare alcuni pazienti, tra l’altro è vantaggioso anche per la risposta immunitaria eseguire il vaccino Covid assieme a quello antinfluenzale".

Anche nelle farmacie l’inizio della campagna di protezione dai virus dell’influenza e del Covid non è omogenea. "Abbiamo ricevuto i vaccini antinfluenzali a pagamento e siamo partiti con le prime somministrazioni. Da domani (oggi, ndr) avremo anche i vaccini che il Servizio sanitario regionale offre gratuitamente a chi ne ha diritto – precisa Achille Gallina Toschi, presidente regionale di Federfarma –. Invece, i vaccini contro il Covid li attendiamo entro la fine della settimana. Anche al di fuori della nostra provincia è previsto che nei prossimi giorni tutti abbiano le prime quantità di vaccini".

Gian Matteo Paulin, presidente di Federfarma Bologna, preferisce avere i vaccini prima di fissare gli appuntamenti. "Ho visto sulla piattaforma di prenotazione che ora possiamo fare le richieste – assicura – e quindi presumo che nelle prossime ore avrò i vaccini antinfluenzali ed entro venerdì quelli anti Covid".