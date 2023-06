"Di solito passo tra le tre e le quattro ore al giorno sui social e non riesco a farne a meno. Le immagini delle ragazze che vedevo e che ancora guardo non mi fanno apparire bene allo specchio, perché vorrei apparire come loro. Questo mi ha causato disagi con il mio problema alimentare di adesso".

È la testimonianza sonora di un’adolescente raccolta, insieme a quelle di altre pazienti, in un video realizzato all’interno del Centro regionale dei disturbi del comportamento alimentare dell’Irccs Isnb dell’Ausl, in collaborazione con l’associazione Dioscuri.

"Davanti a video di palestra o di estetica – racconta un’altra voce –, da ragazza che soffre di disturbi alimentari sono stata molto influenzata dalle diete ‘fai da te’ sui social. Vedevo ragazze magre magre che già soffrivano anche loro di disturbi alimentari e vedendomi più grassa di loro non mi sentivo abbastanza valida: così mi hanno spronato a dimagrire e a perdere peso. Bisogna stare attenti a quello che si pubblica, perché può influenzare veramente tanto".

Un’altra paziente aggiunge il proprio pensiero: "Non parliamo delle diete che stanno spopolando sui social. Si fa credere alle persone che una vita sana sia costruita da pasticche, proteine e palestra e non da tutto il resto del mondo che ci circonda, cioè anche da gioie da provare". Infine, un commento deciso. "Per me non ha senso cambiare il proprio aspetto per i social – precisa un’ultima voce – se poi le relazioni sociali vengono fatte dal vivo senza filtro. I commenti negativi sono un altro problema dei social, penso che siano insensati perché se non apprezzi quello che un utente posta dovresti limitarti a evitare quel profilo. Il bombardamento mediatico può influire negativamente su alcuni".

