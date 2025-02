Informati alla guida. Ecco il nuovo codice

A Budrio una serata dedicata al nuovo codice della strada. Un argomento che ha tenuto banco parecchio sul finire dello scorso anno, quando è entrato a vigore portando con sé parecchie novità, anche sostanziali, ma non del tutto assimilate: stiamo parlando proprio del nuovo codice della strada. Partendo da questo presupposto l’amministrazione comunale di Budrio ha pensato di accogliere favorevolmente la proposta dell’autoscuola del paese "Zanbar" e organizzare una serata dedicata alle più importanti novità di questo argomento, ai comportamenti da tenere al volante, alle buone abitudini da attuare sulle strade e ci sarà anche spazio dedicato alle curiosità. "Sulla strada" è proprio il nome dell’iniziativa pubblica che si terrà domani, mercoledì 26, alle 20:30 presso l’Auditorium di via Saffi 50, grazie al corpo di Polizia locale e con la presenza dei Carabinieri di Budrio. "Che sia per lavoro o nel tempo libero al giorno d’oggi mettersi alla guida dell’automobile è un’attività quasi quotidiana – ha affermato la prima cittadina Debora Badiali – conoscere le il codice della strada, specialmente alla luce delle recenti sostanziali modifiche è fondamentale e garantisce la sicurezza per sé stessi e per gli altri. Per questo ho accolto con entusiasmo l’idea dell’Autoscuola Zanbar che con la nostra Polizia locale e il supporto dei Carabinieri ha organizzato un incontro aperto a tutti".