"Informazioni su come vivere tra le rotaie"

Con l’arrivo del tram, Bologna cambia volto. Ma insieme alle novità arrivano anche nuove regole da comprendere e comportamenti da adottare. "E su questo fronte qualcosa sembra mancare", dice Alberto Zanni (foto), presidente di Confabitare. "Le rotaie possono diventare una trappola – continua Zanni –. Le scarpe scivolano sul metallo ancora di più se è bagnato, le bici si incastrano nelle scanalature, i monopattini rischiano di perdere aderenza. I tempi di frenata dei mezzi pubblici, già lunghi per i bus, si allungano per i tram". A questo punto, Zanni constata che "non c’è una campagna informativa efficace per educare la cittadinanza a muoversi in sicurezza accanto al nuovo sistema tranviario. Quali sono i comportamenti corretti? Come si attraversano i binari a piedi o in bici? Nessuno lo spiega. Serve una campagna informativa seria e capillare. Aspettare incidenti per intervenire è un errore grave".