Infortunio sul lavoro oggi a Bologna, operaia schiacciata da lastre metalliche: è grave

Bologna, 26 gennaio 2023 – È in prognosi riservata la 56enne che ieri sera, attorno alle 19.30 nell’azienda Profilati di Fossatone, una frazione di Medicina, è rimasta schiacciata da alcune lastre di metallo durante il turno di lavoro.

L’operaia, ora in cura all’ospedale Maggiore di Bologna, stava lavorando quando una serie di pannelli metallici le sono scivolati addosso. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi sul posto, in via Galliani.

I vigili del fuoco hanno liberato l’operaia dalle lastre e, ferita, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Budrio. Tali i traumi riportati che in elicottero è stata spostata al Maggiore di Bologna. Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti anche polizia locale e carabinieri.

La donna vittima del brutto incidente sul lavoro è in serie condizioni, ma in miglioramento.