Infortunio in macelleria a Bologna, si ferisce alla mano con un tritacarne

Bologna, 27 agosto 2023 - Ferito gravemente alla mano mentre lavora nel negozio di macelleria. Un uomo di 35 anni è rimasto ferito in modo serio in un incidente sul lavoro in una macelleria di via Larga, nel quartiere San Vitale.

L’uomo che è un dipendente dell’attività si è fatto male a una mano, mentre utilizzava un tritacarne. L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 11.30, e immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto sono arrivate sia l’ambulanza che l’auto medica.

L’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso del Maggiore dove sono stati effettuati i primi medicamenti all’arto. Considerata la gravità della lesione, il macellaio è stato trasferito al Policlinico di Modena, dove c’è un reparto estremamente attrezzato per la chirurgia della mano, in grado di affrontare anche i casi più complessi.

Nel negozio dove è avvenuto l’incidente, il sopralluogo per stabilire che cosa sia esattamente accaduto, è intervenuta la polizia.