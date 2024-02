Infortunio sul lavoro . Ferito giovane meccanico

Stava staccando una targa da un’auto, quando il taglierino che stava utilizzado gli è sfuggito di mano, finendo per conficcarsi nella carne della gamba. Un grosso taglio e tanto sangue, ma per fortuna nessuna lesione gravissima, per un operaio meccanico di 32 anni, rimasto vittima, ieri pomeriggio, del brutto incidente sul lavoro.

Erano circa le 17 quando i colleghi del ragazzo, dipendente di un’officina di via Larga, hanno sentito le urla e visto il ragazzo che perdeva sangue da una gamba. Subito sono stati allertari i sanitari del 118, arrivati in pochissimo nell’officina con l’ambulanza e l’auto con il medico a bordo.

Il trentaduenne è stato subito caricato sul mezzo di soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore. Intanto, in via Larga sono intervenuti anche i poliziotti delle Volanti e il personale della medicina del lavoro dell’Ausl, per ricostruire la dinamica del grave incidente e accertare se il ragazzo fosse al lavoro nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. E per stabilire se si sia trattato di un errore umano o se di un problema a un macchinario dove il ragazzo stava lavorando. Le condizioni dell’operaio, una volta medicato in pronto soccorso, dove è rimasto in ossservazione, sono apparse meno gravi.