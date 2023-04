Infrastrutture, Comuni pronti al gioco di squadra: "Formuliamo assieme una proposta"

Con un incontro pubblico che si terrà nella sala civica di Silla, frazione di Gaggio Montano, il primo cittadino Giuseppe Pucci ha intenzione di tenere alta l’attenzione sulle infrastrutture che collegano la montagna alla città di Bologna.

Alla riunione, che si terrà giovedì 12 maggio, sono invitati tutti i sindaci dell’Appennino per arrivare a formulare una proposta comune. Sul tavolo ci sono due progetti, quello che ammoderna la Statale Porrettana, e quello che con una bretella collega la valle del Reno a quella del Setta creando un percorso che dalla Carbona arrivi a Pian di Setta. "Circa una settimana fa – spiega il sindaco Pucci – ho lanciato un appello affinché le amministrazioni delle nostre valli trovino un accordo su una delle soluzioni in discussione per migliorare il collegamento da Vergato in poi, attraverso una rapida valutazione degli aspetti tecnici, ambientali, di ricaduta economica, e dei flussi veicolari. Il mio intento è quello di superare qualsiasi posizione ideologica e divisiva per arrivare davvero ad esprimere cosa sia meglio per lo sviluppo del nostro territorio e per le persone che lo abitano. Questo incontro, a cui sono invitati anche gli esponenti degli enti sovracomunali, ha lo scopo di agevolare questo percorso comune".