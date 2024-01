Infrastrutture e ambiente. Patto Meloni-Bonaccini. Interporto e metrobus, 50 milioni di fondi

A festeggiare sul territorio bolognese sono soprattutto l’Interporto, che rafforza il suo nodo ferroviario con un investimento di 20 milioni di euro, e la linea di metrobus San Donato-Baricella, che ne porta a casa altri 27,4, a firma stesa dal premier Giorgia Meloni sul ricco patto dell’Fsc, il fondo di sviluppo e coesione che interessa tutte le Regioni italiane. Ieri a siglare l’intesa, in viale Aldo Moro, sono stati la presidente del Consiglio e il governatore Stefano Bonaccini, per quasi 600 milioni di euro di finanziamento che coprono il contrasto della prevenzione del dissesto idrogeologico, il potenziamento delle infrastrutture viarie, il rafforzamento dell’edilizia universitaria, la realizzazione di spazi per la formazione terziaria, la qualificazione degli impianti sportivi, la rigenerazione urbana, lo sviluppo sostenibile delle città e delle aree montane e interne. "Ci concentriamo su 92 progetti, poche grandi priorità – ha detto il premier Meloni in Regione, seduti accanto a lei il ministro Raffaele Fitto e il vicepremier ai Trasporti, Galeazzo Bignami –, scegliendo le priorità che rappresentano un volano, quelle che danno il moltiplicatore maggiore nella capacità di creare crescita e nella capacità di dare a una Regione, che ha storicamente una capacità straordinaria di saper correre, strumenti che consentano di correre ancora di più". Plauso di Meloni sugli investimenti della Regione per il Tecnopolo e il Centro Meteo, Bonaccini: "La cosa di cui vado più orgoglioso dei miei due mandati". Il governatore ha invitato il premier alla partenza in Emilia-Romagna del Tour del 2024 e poi è incappato in una gaffe, chiamando "Vannacci" (come l’ufficiale dell’esercito autore del bestseller contestato ‘Il mondo al contrario’) e non Vannati il commissario per l’Italia a Expo Osaka 2025. Risate in platea e applauso finale quando è stata la stessa Meloni a consigliare il ‘cognome giusto’ al governatore. Fuori, davanti alla Regione, una piccola truppa ha contestato il premier. Tra di loro anche rappresentanti del comitato contro l’ampliamento delle Besta.

Tornando su Bologna, la firma del nuovo accordo sull’Fsc "apre una stagione di nuovi investimenti importanti – afferma il sindaco metropolitano Matteo Lepore –, siamo soddisfatti che sia stata accolta la nostra proposta di finanziare il rafforzamento del nodo ferroviario di Interporto con 20 milioni di euro, scelta definita strategica dalla stessa Giorgia Meloni". "Altrettanto importante", per Lepore, è il finanziamento della linea metrobus San Donato Bologna-Baricella con altri 27,4 milioni, "per la creazione di un corridoio metropolitano che garantisca un servizio di trasporto pubblico veloce e frequente, fondamentale per i pendolari e i residenti fuori dal capoluogo". A queste opere, infine, si aggiungono altri 12 milioni destinati al ripristino di diverse strade dell’area metropolitana, per un totale di oltre 50 milioni tutti sul Bolognese. "Insieme alla Regione – ha aggiunto Lepore – proseguiremo nella definizione delle ulteriori risorse previste dal quadro dei fondi Fsc, alla luce dei bisogni necessari a tutta la comunità metropolitana bolognese". Festeggia i 20 milioni per l’Interporto anche l’assessore regionale Andrea Corsini: "Il finanziamento ci permetterà di rafforzare il principale terminal intermodale metropolitano".