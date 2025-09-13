Infrastrutture, offensiva Pd nei Comuni

Dalla realizzazione di un bypass per la Rupe di Sasso Marconi, fino all’avvio dello studio di fattibilità per la bretella Reno-Setta, senza dimenticare il raddoppio e l’interramento della ferrovia da Casalecchio a Sasso Marconi. È con voce unanime che i sindaci dem coinvolti chiedono al governo "tempi certi sui finanziamenti e sulla volontà politica di realizzarle", spingendo così sulla necessità impellente di un potenziamento sia su ferro che su gomma sul territorio. Richieste, queste, elencate in un ordine del giorno che il Pd presenterà in tutti i consigli comunali interessati, da Casalecchio a Lizzano in Belvedere, per mantenere alta l’attenzione su un tema ormai "impellente".

"Finora abbiamo sempre chiesto noi sindaci un incontro al ministero – sottolinea Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto e presidente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino –, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Noi non ci fermeremo e continueremo a sollecitare per chiedere un incontro a Roma". "Come già i sindaci hanno ribadito più volte, non ci sono preclusioni alla bretella Reno-Setta e proprio questo motivo chiediamo che si proceda con lo studio di fattibilità, per valutare l’impatto ambientale dell’opera e la tenuta del territorio – continua Cuppi –. Finora, invece, abbiamo visto solo delle linee su una mappa". Per quanto riguarda la statale Porrettana, invece, oltre ai lavori di messa in sicurezza in partenza a breve "chiediamo la realizzazione del bypass della Rupe di Sasso Marconi – spiega – che riveste un ruolo cruciale". "E’ da troppo tempo – insiste Cesare Savigni, segretario del Pd dell’Appennino – che continuano i dibattiti senza arrivare a una reale soluzione. Ora però bisogna arrivare a una conclusione e fare maggiore chiarezza". A intervenire sullo spinoso tema delle grandi opere nel bolognese è anche il sindaco di Casalecchio, Matteo Ruggeri.

"Il cantiere stradale per la nuova Porrettana sta andando avanti col passo giusto – spiega il primo cittadino – ed entro l’estate prossima, o al massimo in autunno, dovremmo inaugurare il primo stralcio. Sono già stati assegnati i lavori per il secondo lotto, quindi entro il 2028 dovrebbero consegnarci l’intera nuova strada". Quello però sembra essere l’orizzonte temporale anche per la partenza del cantiere ferroviario. "Il progetto di Rfi è già pronto per essere presentato al Cipess, ma da mesi non abbiamo risposte dal ministero sul finanziamento – lamenta Ruggeri – e questo genera perplessità. Se la strada viene finita nel 2028, sarà difficile riprendere poi un cantiere così impattante. Per questo stiamo spingendo per avere un incontro e non ci fermeremo".