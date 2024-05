Infrastrutture verdi, rivoluzione in città

In un mondo ormai funestato dalle conseguenze della crisi climatica diventa sempre più necessario costruire un modello economico sostenibile e per farlo bisogna partire dalle città, dove occorre puntare sul ripristino della natura e della biodiversità, investendo in infrastrutture verdi e soluzioni ecosostenibili nell’ambito di politiche volte a rigenerare lo spazio urbano, aumentare la qualità della vita e il benessere delle persone. A questo tema è stato dedicato il convegno "Il ripristino della natura e le politiche climatiche nelle città", organizzato dall’Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile (ASviS) all’auditorium Enzo Biagi della Sala Borsa, con cui si è aperta ieri la tappa bolognese del Festival dello Sviluppo sostenibile 2024. Moderato dal condirettore di QN-Quotidiano nazionale Piero Fachin, al convegno hanno preso parte professionisti, esperti e docenti. Tra gli altri, Rossella Muroni, Andrea Filpa, Carlo Cacciamani, Alessandro Bratti, Barbara Nappini, Michele Munafò, Enrico Giovannini (direttore scientifico ASvis), Anna Lisa Boni, Francesca Rizzo, Gianluga Borghi e Valerio Barberis. Tra gli argomenti, la Nature restoration law europea e la Missione Ue per le cento città (nove italiane) che si impegnano a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030. La tappa di Bologna del Festival dello Sviluppo sostenibile, di cui sono tutor Camst, Cefla, Emilbanca, Fondazione Del Monte, Gruppo Hera, Ima e Nomisma, prosegue oggi alle 17 con un incontro al MAST.Auditorium, dove Giovannini, Romano Prodi e il cardinale Zuppi dialogheranno sull’etica dello sviluppo sostenibile.