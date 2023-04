Ingegnere elettronico per sistemi di controllo

Software engineering cercasi per un’azienda di Molinella. Illa candidatoa verrà inserito nel team di sviluppo software specializzato nella realizzazione di applicazioni e sistemi di controllo per impianti automatici industriali. Parteciperà alla definizione delle specifiche del progetto e si occuperà dello sviluppo del software per il controllo del funzionamento e delle sicurezze dell’impianto. Il la candidatoa svolgerà anche attività di collaudo e test degli impianti presso la sede e della successiva messa in funzione, collaudo e formazione del personale. Completano il profilo: conoscenza lingua inglese, predisposizione al lavoro di squadra e disponibilità per trasferte. Sede: Molinella. Trasferte in Europa e Stati Uniti, mediamente 100 - 120 giorni anno. Titolo di studio: laurea in Ingegneria elettronica. Patente B e automunito. L’annuncio rivolto a persone dell’uno o dell’altro sesso.