"Ingiusto cambiare le regole in corsa Si bloccheranno 2.500 cantieri"

"Non è giusto cambiare le regole mentre si sta giocando. Sotto le due Torri ci sono 2.500 cantieri aperti per il bonus 110, che equivalgono al 20% degli edifici in città: questi corrono il rischio di rimanere bloccati a metà". Così Alberto Zanni, presidente di Confabitare, commenta la stretta del governo sul Superbonus. E ne elenca i rischi: "Si creano così grossi problemi, primo fra tutti un incremento notevole dei contenziosi tra i proprietari e le imprese edili. Ci sono infatti aziende in difficoltà che interrompono a metà i lavori o chiedono i soldi ai condomini: il pericolo è quello di camminare per le strade di Bologna e vedere palazzi con impalcature ferme". Non solo. "Da non dimenticare è anche la ‘parte invisibile’, che non vediamo ma è presente: tutti quei lavori che erano pronti e che, invece, non partiranno – continua Zanni –. La direzione del Superbonus è quella giusta, ma strutturata male: è giusto correggerla, senza però buttare via tutto. Ci sono infatti famiglie che devono sborsare una media di 2.500-3.000 euro per pagare dei lavori e tenerli, infine, in un cassetto. Non tutti sono in grado di far fronte a queste spese". Così, dopo l’impennata dei prezzi di luce e gas, è un ulteriore difficoltà a passare dalla porta d’entrata: "Per i condomini non sono stati anni semplici – conclude – e anche per questo è fondamentale apportare dei correttivi e tornare a favorire sia le imprese sia le famiglie".

g. d. c.