"Ingiusto premiare chi non ha amministrato con competenza"

La relazione della Corte dei Conti in merito al dissesto finanziario del Comune di San Pietro, e al piano di riequilibrio finanziario, ha lasciato dietro di sé preoccupazione, nei cittadini, e rabbia nell’opposizione politica. Solo pochi giorni fa era stato annunciato un finanziamento della Regione, alle casse comunali in dissesto.

A parlarne è Marta Evangelisti (nella foto), capogruppo in regione di FdI: "Il riconoscimento di centomila euro per l’annualità 2024 e di altrettanto per il 2025 al Comune non può essere condivisibile, lo abbiamo ribadito in commissione in Regione e lo hanno fatto i nostri consiglieri in sede comunale. È proprio nelle pagine della sentenza della Corte dei Conti che si apprende infatti come il Comune abbia omesso di recuperare somme non riscosse per oltre 3 milioni, in particolare quelle relative alla Tari, mettendo così a serio repentaglio il proprio bilancio. In questo modo la Regione finisce per premiare chi non ha amministrato con competenza penalizzando i cittadini adempienti".

Le fa eco il consigliere metropolitano Mattia Polazzi: "La giunta comunale ha mostrato totale inadeguatezza e incapacità nel gestire gli affari pubblici. Ignorando gli allarmi provenienti dalla Corte dei Conti riguardo allo stato del bilancio comunale, hanno condotto il Comune sull’orlo del dissesto. È evidente che tale situazione non sia stata causata da sola incompetenza, ma potrebbe rivelarsi come frutto di malafede. Spetta ora alla magistratura contabile valutare le responsabilità e le conseguenze delle loro azioni, spero con approfondimenti rapidi e puntuali. Le critiche mosse dalla minoranza non sono state mai state prese in considerazione. Avrebbero dovuto presentare le dimissioni al momento della dichiarazione di disavanzo". Si esprime, infine, anche il candidato civico, Marco Nanetti, dal momento che il prossimo sindaco, chiunque esso sia, si troverà a gestire un mandato di austerity assoluta per rispettare il piano di rientro.

"Sindaco, giunta e maggioranza hanno ignorato l’allarme proveniente dalla Corte dei Conti – afferma –. San Pietro in Casale ora ha un urgente bisogno di discontinuità da questa amministrazione. È fondamentale collaborare con le istituzioni sovracomunali per garantire la salvaguardia dei servizi fondamentali per i cittadini. Noi stiamo già valutando la possibilità di vendere quote di Hera spa e di valorizzare il patrimonio immobiliare comunale".

z. p.