Ingorgo Santa Viola, arriva la svolta. Il Comune modifica i sensi di marcia

Dopo il malumore nelle assemblee di buona parte dei residenti e commercianti del Santa Viola, il Comune accoglie le loro istanze e ingrana la retromarcia, scegliendo di "applicare alcune modifiche di sensi di marcia nell’area del cantiere della linea Rossa del tram per consentire una migliore fluidificazione del traffico di chi abita in quel comparto", scrive in un breve comunicato Palazzo d’Accursio che, quindi, aggiusta il tiro.

Tutto questo in seguito alle riunioni del mese di febbraio, al monitoraggio della Polizia locale e del Settore Mobilità e agli incontri in quartiere sullo stato dei lavori. Infatti in quel tratto sono passate settimane dal via alle operazioni per la costruzione delle rotaie e anni dall’inizio dei lavori del Pontelungo. Due lavori super impattanti per la viabilità e distanti così pochi metri l’uno dall’altro.

Gli appelli e le lettere dei residenti all’amministrazione, sembravano essere un sasso lanciato nel mare. Un’inversione di rotta quella decisa da Palazzo d’Accursio che sembrerebbe, per il momento, risolvere il clima incandescente e lo stato di tensione che si era venuto a creare con gli abitanti proprio a causa della presenza in strada di troppi ostacoli al passaggio di persone e mezzi.

È quindi ecco che il Comune ha deciso di rispondere alle richieste delle attività nelle strade limitrofe a via Emilia Ponente fiaccate dagli ingorghi – come riportato anche dal Carlino ieri e nei giorni scorsi – in una fetta della città diventata un’isola circondata su ogni lato dai cantieri della tramvia e del Pontelungo.

Il sollievo, almeno sul fronte della viabilità, è quindi dietro l’angolo: "Entro una settimana l’ultimo tratto di via Speranza verrà reso a doppio senso, pertanto chi proviene da via Decumana o dalla stessa via Speranza potrà inserirsi sulla via Emilia – spiega il Comune –. Inoltre verranno disposti alcuni cambi di direzione di marcia nelle vie: Angelo Piò, Milliario, Mantegna e Menganti".

Sul tema interviene anche il sindaco Matteo Lepore, ieri in zona Santa Viola per il taglio del nastro della rete degli spazi per adolescenti ‘Cresco’, che promette "ulteriori aggiustamenti". Adesso, però, "cerchiamo di fare alcune modifiche per migliorare la viabilità, andando incontro alle richieste che i residenti hanno portato", sottolinea il sindaco.

A detta dei cittadini, però, ci sono problemi che nemmeno il cambio di senso di marcia di alcune strade risolverà. In particolare, sono stati riportati diverse giornate fa gli esempi di abitanti che richiedevano l’istituzione del doppio senso di marcia in via Agucchi per consentire ai residenti della parte alta della strada e di altre aree di rientrare a casa senza dover fare il giro da Borgo Panigale, "sacrificando anche una parte di parcheggi". Oppure la proposta di invertire il senso di marcia sempre di via Agucchi, "così da avere un flusso maggiore di gente". Non sarà così, per il momento.

Lo ribadisce il sindaco Lepore: "Si perderebbero molti posti auto, ora dobbiamo fare un compromesso – osserva –. È chiaro che non trovare parcheggi sotto casa rischia di essere un problema peggiore, quindi proviamo questa nuova soluzione e poi vedremo".

Secondo Lepore, "è normale che sia presente un gruppo di residenti, di cittadini che vengono penalizzati per risolvere i problemi di altri. Intanto proviamo questa nuova proposta e se serviranno ulteriori aggiustamenti, lo faremo", rassicura.