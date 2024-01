Ingrao e le ’Cinque domande’ sulla Chiesa

’Cinque domande che agitano la Chiesa’: questo il libro che Ignazio Ingrao presenta domani alle 17,30 in Salaborsa, nell’ambito della rassegna ’Le voci dei libri’, affrontando la discussione con Pier Ferdinando Casini, Alberto Melloni e il cardinale Matteo Zuppi, presidente Cei. La riflessione parte dal cambiamento imposto da papa Francesco in dieci anni di pontificato, una spinta all’accoglienza e all’apertura che però agita una parte delle istituzioni e della comunità dei fedeli. I temi sul campo sono tanti. La capacità (o no) della Chiesa di parlare a tutti, il calo della pratica religiosa in Europa e in Nord America mentre in America Latina e in Africa crescono le nuove Chiese pentecostali. Ancora, l’apertura ai laici e alle donne e poi ancora la vita (inizio e fine), le nuove frontiere della medicina e la questione gender. Di tutto questo Ingrao fa un’analisi che lascia aperta la porta alla discussione e al coinvolgimento dei credenti e dei laici perché, ancora una volta, sono domande che riguardano tutti.