Ingrassia: "Come Cracco nella cucina del principe"

Volano padelle, si alzano fuochi, si sprigionano fumi. Tutto in modo immaginario, però. Perché il luogo che la regista Nadia Baldi ha ricreato in scena per raccontare la cucina del palazzo nobiliare dove avviene il gran ballo del Gattopardo (reso immortale dal film di Luchino Visconti) è allusivo. Sul palco sono strane macchine celibi (ovvero piccoli cilindri sulle rotelle) a muoversi davanti a file di bicchieri e sotto lampadari (o cappe aspiranti) che all’improvviso diventano gonne delle dame impegnate nelle danze al piano superiore. In quella cucina di Palazzo Salina del lontano 1862 non si respira una bell’aria fra gli immaginari profumi di manicaretti siciliani. La cuoca Teresa (Tosca D’Aquino) è nervosa perché, da vecchia amante del principe, spera che lui in questa occasione la degni almeno di un saluto. Come se non bastasse a complicare le cose è arrivato Monsù Gaston (Giampiero Ingrassia), uno chef mandato ad aiutarla e forse a metterla in ombra. Attenzione, però: c’è un segreto inconfessabile dietro le pentole... Ecco il plot di Amori e sapori nelle cucine del principe, il testo di Roberto Cavosi in scena al Duse da oggi a domenica prodotto da La Contrada e Teatro di Messina. Ne sono interpreti, con Ingrassia e D’Acquino, altri quattro attori: Giancarlo Ratti, Tommaso D’Alia, Rossella Pugliese e Francesco Godina.

Ingrassia, sembra esserci voglia di Masterchef sul palcoscenico?

"In effetti il mio personaggio potrebbe essere un Cracco ante-litteram. Nello spettacolo oltretutto si citano antichi piatti dell’epoca che mi hanno incuriosito come il mucco alla catanese a base di bianchetti, la matalotta, che è pesce cotto in umido, e i pitirri, una sorta di polenta di farina di semola di grano duro e finocchietto selvatico. Si parla anche di caponata al cioccolato e galantina".

Ci sono riferimenti al romanzo di Tomasi di Lampedusa?

"Lo spettacolo, raccontando in modo immaginario quello che succede nelle cucine durante il ballo del ‘Gattopardo’, non poteva ovviamente non accogliere qualche citazione. E’ il mio personaggio a dire ad esempio la celebre battuta ‘tutto cambia perché niente cambi’. E’ un piccolo viaggio nell’Italia dell’epoca in cui si comincia ad avvertire un profondo cambiamento sociale. E per me è un ruolo inconsueto".

Il pubblico sta tornando a teatro?

"Sì, la crisi è ormai superata. La gente ha voglia di vedere spettacoli dal vivo e, se il cinema è difficoltà a causa delle piattaforme, noi teniamo la barra dritta".

c. cum.