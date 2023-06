Inizia la 19esima edizione della 'Sagra della Patata' a Sant'Agata, ecco i programmi

Al via la 19esima edizione della ‘Sagra della patata’. La kermesse, organizzata dalla parrocchia dei santi Andea e Agata, col patrocinio del Comune, si svolge da oggi a domenica in piazza Martiri e vede in campo un plotone di volontari. Durante la festa sarà in funzione lo stand gastronomico e sono in programma momenti musicali. Oggi sul palco Fergus cover band, domani Radio Fm band e domenica Ssdoublep cover band.

"La nostra festa – spiegano gli organizzatori – totalmente gestita da volontari, senza scopo di lucro, ha come obiettivo lo stare insieme e la condivisione allegra di uno scopo comune. Scopo che consiste semplicemente nel contribuire a sostenere la nostra chiesa parrocchiale". E aggiungono: "Gli incassi della festa hanno contribuito negli anni scorsi al restauro della chiesa. Non possiamo che ringraziare le tantissime persone che ci hanno dato fiducia e che hanno affollato il nostro stand gastronomico assistendo ai concerti. E naturalmente ringraziamo i volontari perché senza d loro, senza il loro impegno, non sarebbe possibile organizzare la sagra".

p. l. t.