Inizia la rassegna ’Background’ legata ai cinque finalisti della mostra fotografica

La settima arte prende piede anche al Mast, dove è in corso la mostra dei cinque finalisti al Mast Photography Grant on Industrial and Work 2025. Dunque inizia oggi la rassegna ’Background’, film e documentari che esplorano l’ambito di provenienza dei cinque finalisti: Felicity Hammond, Gosette Lubondo, Silvia Rosi, Sheide Soleimani e kai Wasikowski. In pratica 24 titoli selezionati con la Cineteca dedicati a una delle quattro aree geografiche del mondo richiamate dai temi in mostra: Africa, Australia, Iran e Gran Bretagna. Ogni fine settimana ne saranno presentati due in lingua originale con i sottotoli.

Si comincia già stasera alle 20,30 con ’Il male non esiste’ (Sheytan vojud naradad) di Mohammad Rasoulof, nella foto, (Germania/Repubblica Ceca/Iran). Domani alle 20 il regista Amir Naderi presenta con Paolo Pellicano ’The experience’ (Tadjirobeh) di Abbas Kiarostami (Iran)’ e ’Waiting’ (Entezar) dello stesso Naderi. Tra l’altro il regista iraniano, maestro della Nouvelle Vague del suo Paese, resta in città ancora lunedì e martedì grazie alla retrospettiva che gli dedica la Cineteca al Modernissimo. Così lunedì alle 18 Naderi terrà una masterclass a margine della proiezione del suo film del 2011 ’Cut’, poi martedì alle 20 introdurrà la proiezione di ’Manhattan by Numbers’.

Tornando al Mast, gli appuntamenti successivi di Background saranno il 22 e il 23 febbraio con ’Un grido nella notte’ e ’Mad Max Fury Road’.