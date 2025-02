Inizia la stagione con la messa celebrata dal cardinale Zuppi

La stagione musicale Musica ai Servi si aprirà oggi alle 11, con alcune delle più belle pagine della musica sacra di sempre. Nella basilica di Strada Maggiore si ricorda anche l’anno del Giubileo e la solennità dei sette Santi Fondatori, ricorrenza speciale per l’Ordine dei Servi di Maria, custodi della maestosa basilica, e a presiedere questa importante celebrazione sarà il cardinale Matteo Zuppi. In programma, musiche di Bach, Mozart e Händel, tre compositori che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica sacra. Un momento particolarmente significativo sarà l’esecuzione della Messa del nonno, una composizione di Pellegrino Santucci, frate e musicista che ha legato il suo nome ai Servi. Tali celebri opere saranno eseguite dalla Cappella Musicale dei Servi con coro e orchestra. Alla direzione, il maestro Lorenzo Bizzarri, all’organo si esibirà Roberto Cavrini e il soprano solista sarà Mariana Valdès. Sono poi in programma altri due importanti appuntamenti: in aprile, il Requiem di Verdi in memoria delle vittime sul lavoro. In novembre, la Grande Messa in do minore di Mozart, oltre la stagione concertistica nella sacrestia della basilica.